Самара, , 13:31 — REGNUM 354 пациента с COVID-19 госпитализировали за сутки в Самарской области. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

В больнице Минздрав Кузбасса

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Отмечается, что за сутки в регионе выявили 2718 носителей коронавируса. За минувшие 24 часа в регионе констатировали смерть 12 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области за сутки справились с вирусом 1548 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в госпитальном звене Самарской области задействовано 29 больниц. Согласно данным на 31 января в регионе за сутки госпитализировали 194 пациента с COVID-19.