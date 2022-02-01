Якутск, , 06:27 — REGNUM Вместе с количеством новых заболевших коронавирусной инфекцией в Якутии растёт число тяжёлых пациентов. Об этом написал 1 февраля в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев, назвав ситуацию крайне напряжённой.

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Рост заболеваемости продолжается в течении двух недель, констатировал руководитель республики. В реанимационных отделениях региона находятся 92 пациента, в тяжёлом состоянии двое детей. На аппаратах ИВЛ — 16 пациентов.

Тревогу вызывает также снижение доли заразившихся, которая приходится на Якутск, с 81% до 73%. Причина таких изменений не снижение заболеваемости в городе, а рост числа инфицированных в районах Якутии.

«В них число заболевших выросло почти в 2 раза. Наиболее тревожной ситуация остается в Мегино-Кангаласском, Алданском и Мирнинском районах. Новые случаи начинают регистрироваться и в ряде северных районов» — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии «дистанционку» для учеников 1−11 классов продлили до 15 февраля. За сутки госпитализированы с COVID-19 116 человек (накануне — 86), заразились — 3211 (было 2820).