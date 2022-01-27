Пенза, , 15:13 — REGNUM В Пензенкой области в связи ростом заболеваемости внесены изменения в режим повышенной готовности. Постановление подписано губернатором региона Олегом Мельниченко.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Согласно документу, с 27 января несовершеннолетним жителям Пензенской области запрещено участие в очных занятиях в секциях, кружках и студиях, выезд в составе спортивных команд на соревнования, а также посещать учреждения культуры и спорта (в том числе фитнес-клубы, бассейны, ледовые катки), досуговые и другие мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции до 28 февраля продлен режим повышенной готовности.

Читайте также: В Пензенской области за сутки госпитализировали 90 ковид-пациентов