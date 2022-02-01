Иркутск, , 08:47 — REGNUM В связи со значительным ухудшением ситуации с распространением коронавируса в Иркутске полностью закрыты семь школ: №11, 19, 21, 5, 55, 64, 80. Об этом информирует телеграм-канал «Невозмутимый Иркутск».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Также известно, что в 73 школах областного центра на дистанционное обучение переведен 1441 класс. По причине роста заболеваемости ОРВИ переведены на дистанционное обучение 179 классов в 19 школах, всего 1617 учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Иркутской области составляет уже 172 461 (+1117 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

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