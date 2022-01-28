Якутск, , 05:12 — REGNUM В Якутске огромный спорткомплекс «Триумф» не может вместить всех желающих попасть к врачам красной зоны. 27 января вход в здание был временно ограничен из-за переполненности помещений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В соцсетях якутяне публикуют фото, на которых видно столпотворение людей как внутри здания, так и снаружи.

«В определённый момент времени при входе в центр скопилось значительное количество людей, которые в том числе пришли сдавать ИХА-тест — экспресс-тест на выявление ковида. В настоящий момент центр обслужил 2300 человек. При этом 40% из них не имели признаков острых респираторных заболеваний, и у них не было никаких показаний для того, чтобы идти в этот центр и сдавать анализы ИХА», — рассказала об обстановке в едином центре для пациентов с симптомами ОРВИ министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.

Она обратилась к жителям Якутска с просьбой обращаться к врачам только в случае появления признаков болезни. Если температура тела выше 38 градусов, людям рекомендовано вызывать врача на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 января в Якутии было выявлено 2305 новых случаев COVID-19 (днём ранее — 1937).