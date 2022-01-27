Томск, , 14:44 — REGNUM За последние сутки в Томской области подтверждено 265 случаев COVID-19, госпитализировано 87 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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За весь период пандемии в Томской области выявлен 65 531 носитель SARS-CoV-2, выздоровели 61 473 человека. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 451 фамилией.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Томской области коронавирус выявили у 201 человека, госпитализировали сто пациентов, выздоровел 491 томич.

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