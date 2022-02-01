Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ под амбулаторный центр задействуют часть Физкультурно-спортивного комплекса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19.

Физкультурно-спортивный комплекс. Улан-Удэ Правительство Бурятии

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Здесь откроют шесть кабинетов, где будут оказывать помощь жителям Железнодорожного района города с ОРВИ и подозрением на COVID-19. В комплексе, как отмечается, организовано пространство для разделения потоков посетителей.

Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в связи с этим поблагодарила минспорта Бурятии, поскольку это уже второй центр, развёрнутый в спортивных объектах.

«Два масштабных объекта сегодня переданы медицинским организациям для того, чтобы мы смогли охватить осмотрами как можно больше людей. В этом центре 6 врачей смогут за смену принять до 400 пациентов», — отметила она.

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