Ханты-Мансийск, , 13:12 — REGNUM В Югре за сутки на 27 января госпитализированы 145 больных COVID-19, 121 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлен 2341 новый случай заражения коронавирусом, на 207 больше, чем днём ранее. По клинической структуре из вновь выявленных больных COVID-19 в состоянии пневмонии — 61 пациент, с симптомами ОРВИ — 2222, и 58 бессимптомных.

Ппо числу заражений коронавирусом в регионе на 28 января является Сургут — 755 случаев. Коэффициент распространения инфекции — 1,61 против вчерашних 1,7. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 55,2%.

С начала пандемии в Югре к 28 января насчитывается 110 010 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 290 пациентов, 2160 скончались (на семь человек больше, чем днём ранее).

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