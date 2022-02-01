Ульяновск, , 13:26 — REGNUM В Ульяновской области более чем вдвое увеличилось суточное количество госпитализированных в ковидные стационары, при этом практически на прежнем уровне осталось число вновь инфицированных. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 1 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 129 304 случая заражения коронавирусом. Из них за последние сутки выявлено 798 носителей инфекции, что на два случая больше, чем было подтверждено 30 января.

Кроме того, в ковидные стационары госпитализировали ещё 93 пациентов с коронавирусом, что в 2,3 раза больше, чем было сутками ранее. Это максимальный показатель суточных госпитализаций за последние 13 дней.

Напомним, в Ульяновской области амбулаторно лечатся 7964 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получит из федерального бюджета 50,5 млн рублей на поддержку поликлиник в условиях пандемии коронавируса.

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