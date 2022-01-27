Новосибирск, , 11:02 — REGNUM В Новосибирской области при ухудшении эпидобстановки на удалённый режим работы переведут сотрудников предприятий и организаций — в первую очередь тех, кто старше 60 лет и не привит. Об этом сообщили в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, могут ввести ограничения на число зрителей на культурных и спортивных мероприятиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области школьников с 31 января отправят на «удалёнку». Очно будут учиться только одиннадцатиклассники.

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