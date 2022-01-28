Якутск, , 09:31 — REGNUM В Якутии напряжённая ситуация не только по COVID-19, но также по гриппу и ОРВИ. Эпидемиологический порог в республике превышен в 4,8 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

ОРВИ flockine

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Рост заболеваемости ОРВИ был зафиксирован на третьей неделе 2022 года, количество случаев выявления инфекции достигло почти 25 тыс. Эпидпороги превышены во всех возрастных группах, в том числе в 4,9 раза среди школьников и в 8,3 раза среди взрослых жителей республики.

Среди лиц с признаками ОРВИ у 9% заболевших был выявлен грипп А (H3N2). В Роспотребнадзоре региона призвали якутян прививаться не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 января в ковидные стационары Якутии госпитализирован 141 человек (днём ранее — 137). Заразились за этот период 2305 человек.