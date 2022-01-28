Сыктывкар, , 13:22 — REGNUM В Сыктывкаре две поликлиникиперевели под ковидные центры, где будут принимать амбулаторных больных, сообщает правительство Коми.

Поликлиника

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«Структурные подразделения в столице Коми по улице Ленина, 75а и улице Карла Маркса, 116 полностью переформатированы под ковидные амбулатории. Узкие специалисты распределены по другим объектам. Кардиолог, эндокринолог будут вести приём на улице Куратова, 18. Хирурги, окулисты и онкологи на улице Коммунистическая, 41», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми приостановили плановую медпомощь.