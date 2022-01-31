Москва, , 10:37 — REGNUM Два бара и два ресторана могут быть закрыты в Центральном административном округе Москвы после проведения антиковидной проверки, сообщили 31 января в оперативном штабе столицы.

Закрыто (сс) Jaysin Trevino

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Нарушения найдены в барах «Hidden Bar» и «Let's Rock» и ресторанах «Gusto» и «Ketch Up».

«Заведениям в ЦАО грозит закрытие за нарушение антиковидных мер. Сотрудники работали без масок, либо носили их на подбородке. Обеденные столы были размещены на расстоянии менее 1,5 метра между посадочными местами», — рассказали в штабе.

Теперь заведениям грозят штрафы в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей, а также закрытие на срок до 90 суток.