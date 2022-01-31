Москва, , 14:54 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Подольске. Об этом 31 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 1072. Следом за Подольском идет Ленинский, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 780 человек. На третьем месте расположилось Раменское, где COVID-19 диагностировали у 704 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 11 470 новых случаев заражения коронавирусом.

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