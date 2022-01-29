Москва, , 01:58 — REGNUM Появление нового коронавируса NeoCov, обнаруженного китайским исследователями в ЮАР, обусловлено постоянными мутациями вирусов. Об этом рассказал 28 января глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

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Специалист пояснил, что мутации вирусов идут постоянно, их выявление зависит во многом от тщательности работы учёных-вирусологов. По словам Гинцбурга, всегда будут новые варианты в тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц Там, где уровень секвенирования не более 2−4 тыс., новых штаммов никогда выявлено не будет.

Напомним, учёные, работающие под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня, обнаружили у одной из популяций летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov, он является «родственником» возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, а появление всего одной мутации в ключевой части оболочки данного вируса может сделать его потенциально опасным и для человека.

При этом специалисты сходятся во мнении, что угроза, исходящая от NeoCov, скорее, гипотетическая. Есть несколько видов вирусов, которые теоретически могут преодолеть межвидовый барьер, но заострять какое-то внимание на одном из них не имеет смысла, так как шанс на то, что вирус начнёт передаваться от животных человеку крайне мал.

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