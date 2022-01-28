Ульяновск, , 06:57 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и число лиц, которые находятся под наблюдением. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, за последние сутки (27 января), в регионе официально выявлено 790 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на 77 случаев больше, чем было 26 января (713).

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 701 132 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.

За последние сутки количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением, за сутки увеличилось с 10 372 до 11 606 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 27 января ужесточены ограничительные меры. В частности, вернули QR-коды для посещения торговых центров и заселения в гостиницы, сократили до 50% наполняемость залов в кинотеатрах и концертных учреждениях, перевели на дистанционный формат обучение по программам дополнительного образования.

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