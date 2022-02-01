Москва, , 10:41 — REGNUM Результаты ПЦР-тестирования не всегда верны. Об этом сообщил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала», — пояснил радио Sputnik специалист.

Он добавил, что штамм коронавируса «Омикрон» «очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов». Однако при этом человек всё равно может выделять вирус и заражать окружающих, подчеркнул инфекционист. В случае если у человека тест дал отрицательный результат, но есть все признаки COVID-19, ему стоит прервать контакты с людьми.

Вирусолог пояснил, что вирусовыделение при «Омикроне» идёт во время инкубационного периода. Однако в каждом конкретном случае период, в течение которого человек с COVID-19 опасен для окружающих, индивидуален, это зависит от тяжести заболевания, пояснил врач.

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«Усредненный инкубационный период — два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет», — заключил Тимаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявило, что так называемый скрытый вариант штамма коронавируса «Омикрон», подтип BA.2, вызывает близкие с изначальным штаммом симптомы. Основные признаки заражения подтипом BA.2 — высокая температура, непрерывный кашель, утрата или изменение обоняния или вкуса. Исследователи не исключают, что позднее будут установлены и более специфичные симптомы. Вероятно, они будут отражать симптомы первого варианта, BA.1.