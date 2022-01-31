Ульяновск, , 14:11 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось суточное количество вылечившихся от COVID-19. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По данным на 31 января, всего в Ульяновской области переболели ковидом 118 472 жителя. Это составляет 92,2% от числа заразившихся коронавирусом.

За последние сутки (30 января) выписаны 149 человек. Это на 46 больше, чем было 29 января.

Количество жертв пандемии увеличилось до 4069, из них за последние сутки умерли четыре пациента с коронавирусом.

Напомним, всего в Ульяновской области лабораторно выявлено 128 506 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе сделано 1 714 368 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. Под наблюдением в настоящее время находятся 13 944 контактных лица.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Ульяновской области госпитализировали более 40 ковидных больных