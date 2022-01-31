Чебоксары, , 13:33 — REGNUM В Чувашии увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, но при этом сократилось суточное количество госпитализированных. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По сведениям на 31 января, за последние сутки (30 января) лабораторно подтверждено 724 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 94 случая больше, чем было выявлено 29 января.

Всего с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 51 791 случай заражения коронавирусом, вылечился 42 881 человек, что составляет 82,8%. В том числе за последние сутки переболели ковидом 113 человек.

В ковидные стационары 30 января попали ещё 86 пациентов. Это на 51 меньше, чем было госпитализировало 29 января.

Жертвами пандемии в Чувашии стали 4202 ковидных больных, в том числе за последние сутки скончались четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 января в Чувашии приостанавливают проведение диспансеризации, «детские» медосмотры и профилактические осмотры, а также плановую помощь взрослым в амбулаторных условиях. Кроме того, без выходных начали работать амбулаторные ковидные центры.

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