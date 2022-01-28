Санкт-Петербург, , 23:21 — REGNUM В уходящую неделю в Санкт-Петербурге наблюдается увеличение стационарных больных. При сравнении предыдущего семидневного интервала с текущим рост составил более 25%. Об этом 28 января сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Домашняя аптечка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По его словам, самые большие темпы заболеваемости отмечаются среди детского населения.

«Для детей мы продолжаем перепрофилирование стационаров: в ближайшие дни откроем детское инфекционное отделение в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина, которое не работало с весны 2020 года. Для беременных перепрофилируется Роддом №10», — пояснил чиновник.

Дмитрий Лисовец отметил, что нынешняя непростая ситуация будет продолжаться еще несколько недель. Поэтому комитет по здравоохранению поддерживает любые ограничительные мероприятия, направленные на разобщение коллективов и ограничение контактов потенциальных носителей вируса со здоровыми людьми.