Нижний Новгород, , 16:45 — REGNUM В настоящее время среди госпитализированных в Нижегородской области пациентов с диагнозом «COVID-19» около 10% составляют дети и подростки. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По прогнозам специалистов, в ближайшие полтора-два месяца доля несовершеннолетних нижегородцев, оказавшихся в больнице из-за коронавируса, может увеличиться до 25%.

В медицинском ведомстве отмечают, что аналогичная ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас складывается в Германии. Причиной тому является активное распространение нового штамма коронавирусной инфекции — «Омикрона».

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