Москва, , 20:57 — REGNUM В России за сутки проведено более 950 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 29 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 января остаются 2 519 217 человек, — говорится в сообщении. — За последние сутки проведено 952 тыс. тестов на коронавирус».

Отмечается, что всего в стране проведено более 254 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 29 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в РФ госпитализированы с диагнозом COVID-19 14 570 пациентов.