Новосибирск, , 05:52 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 31 января, введён всеобщий дифференцированный карантин для школьников. Он продлится до 13 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Карантин в школе 12kurgan.ucoz.ru

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Так, учащиеся с 5 по 10 класс на это время переведены на дистанционное обучение. Ученики со второго по четвертый класс и одиннадцатиклассники пока продолжат заниматься очно. При этом для выпускников предусмотрено еженедельное экспресс-тестирование на COVID-19. Для первых классов рекомендовано объявить дополнительные каникулы.

Очный формат обучения пока сохранится в малокомплектных школах и дошкольных образовательных учреждениях.