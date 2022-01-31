Йошкар-Ола, , 14:17 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 31 января выздоровели с начала пандемии 28 398 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 25 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 32 494 случая заражения коронавирусом, из них 292 — за последние сутки. 974 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов ковид-центров в регионе не регистрировалось.

За сутки в ковид-центры госпитализирован 31 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, минздраву Марий Эл выделено 10 млн рублей на закупку экспресс-тестов для быстрого выявления коронавирусной инфекции. На эти средства планируется закупить ИХА (иммунохроматографические)-тесты, которые позволят выявлять коронавирусную инфекцию в срочном порядке.

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