Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки госпитализирован 171 пациент с коронавирусной инфекцией, что на 20 заболевших больше, чем сутками ранее. Об этом 27 января на заседании правительства региона сообщил председатель комитета по здравоохранению области Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, несмотря на низкую госпитализацию количество заболевших проходящих лечение амбулаторно за неделю увеличилось вдвое. Также увеличилось количество обращений на линию «122». Так, если за прошлую неделю 27,5 тыс. вызовов поступило на линию «122», то за последние три дня — почти 24 тыс. вызовов.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в области положительные тесты на COVID-19 получили 912 человек, что на 71 меньше, чем за день до этого. Наибольшее число инфицированных как и ранее выявлено в крупных населенных пунктах, таких как: Кириши (69), Выборг (61), Сертолово (56), Гатчина (48), Мурино (43), Кингисепп (35), Всеволожск (34), Тихвин (32), Кудрово (25), Лодейное Поле, Подпорожье (по 23), пгт. Советский (20), Шугозеро (18), Луга (17), Новая Ладога (14), Волхов (13), Бокситогорск (12), д. Старая, Сланцы, Никольское (по 11), Янино-1, Рощино, гп. Новоселье (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 111 829 человек. Из них 100 838 выздоровели, в том числе 411 — за минувшие сутки. Умерло 3137 заболевший ковидом. За 26 января в регионе было зарегистрировано восемь новых летальных случаев, что на две смерти больше, чем сутками ранее.

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