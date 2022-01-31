Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM В Ростовской области загруженность коечного фонда для ковид-пациентов превысила 80%. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 31 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время лечение от COVID-19 получают 21 526 пациентов, из них 2 676 человек лечатся в стационарах. Состояние 21 жителя Ростовской области врачи оценивают как тяжёлое. 18 850 пациентов лечатся амбулаторно.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области создан резерв коек для пациентов с коронавирусом. В настоящее время развёрнуто порядка 3 тыс. мест. В случае необходимости будет работать 6 тыс. коек.

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