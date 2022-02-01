Кызыл, , 12:19 — REGNUM Главам районных администраций в Туве поручили подготовить для развёртывания ковидные госпитали. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, заболеваемость COVID-19 растёт практически во всех муниципалитетах.

Ковидный стационар. Тувы Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 3,1 раза — с 723 случаев до 2409. Среднесуточный показатель заболеваемости составил 95,5 на 100 тысяч населения, что выше данного показателя по РФ на 23,6%», — добавили в правительстве.

В большинстве случаев жители заражаются в семьях. Учитывая, что большинство семей в регионе многодетные, медики стараются госпитализировать носителей в стационары для снижения числа контактов, для чего требуется больше коечных мест.

Глава республики Владислав Ховалыг также потребовал от муниципалитетов оказывать помощь медицинским организациям транспортом и волонтёрами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туве от COVID-19 излечились ещё 702 человека