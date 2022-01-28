Москва, , 03:26 — REGNUM Протодиакон Андрей Кураев, которому запрещено в служении, заболел COVID-19. Об этом 27 января сообщил на своей странице в Facebook иеромонах Димитрий (Першин).

Андрей Кураев Mark Nakoykher

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«Диакон Андрей Кураев слег с ковидом. Все очень непросто. Прошу молитв», — написал он.

Иеромонах добавил, что 58-летний Кураев находится в больнице в состоянии средней тяжести и его артериальное давление в норме, а сатурация — в допустимых пределах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что глава Красноярского края Александр Усс заразился коронавирусом.

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