Абакан, , 10:19 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки госпитализировано 22 пациента с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего по данным на 29 января, в ковидных стационарах лечится 501 человек.

Госпиталь

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Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 4547 носителей коронавируса. За сутки взято под наблюдение 659 человек.

За сутки в республике подтверждено четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались женщины в возрасте от 62 до 78 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе с начала года достигло 127.