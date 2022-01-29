Москва, , 11:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Российской Федерации госпитализированы с диагнозом COVID-19 14 570 пациентов. Об этом сегодня, 29 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что за сутки в больницы попали 14 570 человек, зараженных коронавирусом. При этом всего по стране выявлено 113 122 новых случая заражения коронавирусом. Подавляющее большинство случаев заражения протекают в легкой форме.

За сутки от COVID-19 в России выздоровели 30 010 пациентов.

От последствий коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа в России скончались 668 человек.

Наибольшее количество зараженных фиксируется в Москве — 26 488 зараженных. На втором месте Московская область — 10 725, на третьем — Санкт-Петербург — 14 939.