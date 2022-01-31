Рязань, , 10:10 — REGNUM Четыре бесплатных пункта прохождения экспресс-тестирования на COVID-19 открывают в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в оперативной рабочей группе правительства региона.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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Без предварительной записи пройти тестирование на коронавирус можно на площади Победы у Муниципального культурного центра, у территориального отдела ЗАГС №1 на Московском шоссе, у торгового центра «Европа» в районе Дашковой Песочни и у торгово-рыночного комплекса «Полетаевский» в Горроще.

Для прохождения обследования жителям города необходимо будет предоставить паспорт и СНИЛС. Пункты тестирования будут работать ежедневно с 10:00 до 16:00, включая выходные и праздничные дни.

Приём граждан будет вестись до тех пор, пока в Рязани «не зафиксируется спад заболеваемости», подчеркнули в опергруппе.