Волгоград, 31 января 2022, 13:11 — REGNUM В 2,5 раза увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Волгоградской области, заявили 31 января в пресс-службе администрации региона.
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В инфекционных госпиталях лечатся порядка 2,5 тыс. человек, в том числе более 300 пациентов в палатах интенсивной терапии и реанимациях. По данным губернатора Андрея Бочарова, до 12% от общего числа госпитализированных составляют дети и подростки.
В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в части взрывного распространения штамма «Омикрон» на круглосуточный режим работы перейдёт областной кол-центр. В регионе до 14 тысяч увеличены суточные объемы тестирования на COVID-19.