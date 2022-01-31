Москва, , 09:57 — REGNUM На сегодняшний день свыше 8% российских школьников учатся в дистанционном режиме и в общей сложности 230 школ в стране закрыто на карантин из-за COVID-19. Это следует из данных из инфографики, обнародованных 31 января на сайте Минпросвещения РФ.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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«Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 8,69%», — указывается в материалах инфографики.

Также указывается, что на данный момент в 230 российских школах в 41 регионе страны введен связанный с COVID-19 карантин. При этом в общей сложности в России в школах учится порядка 17 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в связи с очередной волной пандемии коронавируса нет планов перевести школы на удаленный режим работы.