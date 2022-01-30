Горно-Алтайск, , 09:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай подтверждён один новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего в республике за время пандемии скончались 604 человек. В 556 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, ещё 48 пациентов умерли от сопутствующих заболеваний.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе достигло 26 656, за минувшие сутки выявлено 142. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено 47 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Усть-Канского, Онгудайского, Шебалинского, Улаганского и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 40, за весь период — 23 953. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1579, за весь период — 376 987», — отметили в оперштабе.