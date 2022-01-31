Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM В течение двух ближайших недель — с 2 по 13 февраля в Санкт-Петербурге запрещается посещение несовершеннолетними кафе и торговых центров в связи с эпидемиологической обстановкой. Соответствующее постановление подписал 31 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вводится, согласно документу, с 2 февраля по 13 февраля, запрет допуска «посетителей, не достигших возраста 18 лет», в кафе и рестораны. Исключение составляют те точки общепита, которые находятся в помещениях образовательных учреждений. Также разрешается посещать кафе аэропорта, вокзалов и гостиниц (если несовершеннолетний там проживает).

Также вводится запрет на это время для посещения несовершеннолетними магазинов, исключая продовольственные и аптеки. Под запрет также подпадает участие в спортивных мероприятиях.

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