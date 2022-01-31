Белгород, , 14:58 — REGNUM В Белгородской области 31 января выписаны после выздоровления 129 пациентов с COVID-19, зарегистрировано шесть летальных исходов. Записались на вакцинацию 1 020 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Тест на коронавирус

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Всего в Белгородской области подтверждено 87 384 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 79 027 граждан, скончались от осложнений 1 924 человека. В стационарах находятся 870 пациентов, из них 40 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 5 563 жителя. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в больницы госпитализировано 37 новых ковид-пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 подано в общей сложности 1 048 328 заявок, полный курс прошли 964 332 человека.