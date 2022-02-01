Курган, , 21:18 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что пандемия коронавируса должна завершиться «полноценным международным расследованием и международным трибуналом над её зачинателями и бенефициарами, как судили ранее военных преступников». Иначе «мир могут ждать новые испытания», пишет курганский губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вадим Шумков Kurganobl.ru

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В отношении самого вируса, он полагает, главные «открытия» ещё далеко впереди. И он не верит в то, что был некий «нулевой» китайский пациент, который пошёл на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир.

«Ровно так же, как крайне слабо верю в то, что еще ранее свиной грипп «стартанул» с «нулевой» свиньи, а птичий, видимо, с «нулевой» курицы», — обозначил свою позицию Шумков.

Глава Зауралья акцентировал внимание своих читателей на то, что войны имеют сугубо экономические причины.

«Сейчас воевать традиционным оружием страшновато («обратка» прилететь может), но сверхприбылей по-прежнему хочется, потому идут в ход иные формы. Отсюда, возможно, внешне странные взаимосвязи международных организаций здравоохранения с собственниками крупнейших заморских фармкомпаний, а также десятки иностранных биолабораторий на территории бывших республик СССР. Остальное, как в обычной войне, — вирус распространяется, люди гибнут, отдельные корпорации и лица богатеют. Отличие от обычной войны разве, что не рвутся снаряды и ракеты, а вместо корпораций военно-промышленного комплекса зарабатывают иные бенефициары», — отмечает глава Курганской области.

Вадим Шумков также подчеркнул, что вакцинация, так или иначе, остаётся единственной действенной мерой, предотвращающей тяжелое течение COVID-19.

«Можно по-разному к ей относиться, но иного пока не дано», — подытожил Шумков.