Биробиджан, , 06:08 — REGNUM В столице Еврейской АО продолжают частично приостанавливать обучение в школах. На карантин закрыты уже 19 классов, в них не ведётся даже дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Карантин в школе 12kurgan.ucoz.ru

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К одиннадцати ранее закрытым классам за два дня прибавилось ещё восемь. В том числе четыре группы учеников отправлены по домам из-за коронавирусной инфекции, остальные — из-за ОРВИ. Дети полностью освобождены от занятий.

«В целях недопущения возникновения очагов в образовательных организациях активизировались профилактические мероприятия, своевременно отстраняют от учебы детей с признаками инфекции, строго соблюдается дезинфекционный режим, включая дезинфекцию воздуха», — отметил первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент здравоохранения Еврейской автономии заказал 240 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Их распределят между медучреждениями региона.