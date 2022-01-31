Сыктывкар, , 17:54 — REGNUM В Коми большинство беременных женщин не прошли ковид-вакцинацию. Об этом со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Ольгу Лебедеву сообщает минздрав республики.

Вакцинация беременных от COVID-19 в Пензенской области Pnzreg.ru

«Всего, из состоящих на учете перенесли COVID-19 или были вакцинированы порядка 23 процентов женщин. Были вакцинированы до наступления беременности 12,7 процента, а во время беременности — лишь 2,7 процента», — сообщила Лебедева.

Причины отказа, как отметила врач, стандартные — страх и нежелание.

«Хочу напомнить, что в 2021 году треть всей смертности среди беременных дал именно ковид», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за сутки госпитализировали 76 человек с ковидом.