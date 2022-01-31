Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге в «пятую» волну эпидемии коронавируса 13% врачей амбулаторного звена ушли на больничный, среди среднего медицинского персонала заболевших около 10%. Об этом 31 января сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медицинские работники Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По словам чиновника, разброс доли заболевших медработников в различных учреждениях большой. Так, в некоторых медучреждениях в настоящий момент болеет 20% сотрудников, в других меньше.

«По данным на утро субботы, 29 января, врачей, которые в настоящий момент находятся на больничном листе от общего числа медицинских работников в амбулаторном звене — около 13%. Среднего медицинского персонала около 10%», — пояснил Лисовец.

Напомним, ранее глава комздрава отмечал, что в настоящий момент основная проблема в учреждениях — кадровая, так как медики тоже начали болеть, многие из них уходят на больничный с детьми. И, несмотря на то, что на замену выходят студенты и ординаторы медицинских вузов, перераспределяются обязанности — прием инфекционных больных ведут врачи профилактических отделений и врачи-специалисты, этого ресурса зачастую не хватает.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за время пандемии умерли 16 детей, заболевших ковидом