Самара, , 15:37 — REGNUM 194 пациента с COVID-19 госпитализировали за сутки в Самарской области. Об этом 31 января сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в регионе за минувшие 24 часа выявили 2478 случаев заражения коронавирусом. При этом в регионе за сутки констатировали смерть девяти пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе в минувшие сутки справились с вирусом 1 497 человек.

Сообщается, что в Самарской области фиксируют значительный рост заболеваемости во всех возрастных группах. При этом наибольший рост фиксируется среди детей в возрасте от семи до 14 лет, подростков в возрасте от 15 до 17 лет, а также в группе от 30-и до 49-и лет.

Отмечается, что наибольший рост заражений коронавирусом отмечается в учреждениях сферы услуг, рост числа заражений фиксируют и в сфере общественного питания.

Сообщается, что в настоящее время на заседании оперативного штаба региона рассматривают вопрос о введении дополнительных ограничений по массовым мероприятиям.