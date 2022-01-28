Кемерово, , 12:39 — REGNUM В Кемеровской области при проведении мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции по данным на сегодня, 28 января, у 23 человек выявлен штамм «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«По данным эпидемиологического анамнеза больные за пределы Кемеровской области не выезжали, — уточнили в ведомстве. — По клиническим формам у 22 человек заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции, у одного больного в форме внебольничной пневмонии».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.