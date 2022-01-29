Москва, , 13:25 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 26 тыс. 488 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы — 1 тыс. 419 человек. Об этом 29 января сообщили в оперштабе. Это четверть от всех случаев заражения, выявленных за сутки в России (113,1 тыс.).Таким образом, суточный прирост заражений в столице за неделю (по сравнению с 22 января) составил 64,3%, госпитализаций — 31,7%.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За те же сутки в мегаполисе умерли 76 пациентов с COVID-19. Еще 5 тыс. 410 человек выздоровели.

За все время пандемии зарегистрировали более 38,8 тыс. смертей от этой инфекции. За два года заболели свыше 2,3 млн жителей столицы, из них 1,9 млн вылечились.