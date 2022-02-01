Усть-Канский район, Алтай, , 08:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 607 человек. В 559 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, ещё 48 пациентов умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 26 882, за сутки выявлено 114 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Усть-Канском районе, где зарегистрировано 36 новых случаев. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Улаганского, Чемальского и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 47, за весь период — 24 035. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1016, за весь период — 378 535», — отметили в оперштабе.