Воронеж, , 12:01 — REGNUM В Воронежской области в коронавирусные стационары госпитализированы 172 человека. Данные за сутки опубликованы 28 января на сайте стопкоронавирус.рф. Это меньше, чем накануне, 27 января, когда в больницу попал 181 пациент.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Впервые в Воронежской области за сутки выявлено 1854 пациента с коронавирусом — это очередной рекорд по заражениям. Сутками ранее сообщалось о 1 155 заразившихся.

Выздоровевшими за последние сутки признаны 1 215 пациентов, скончались ещё 22 человека с выявленным коронавирусом.

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 207 557 человек, выздоровели 191 247 пациентов, скончались 7 266 человек.

Согласно федеральным данным, коллективный иммунитет в регионе составляет 66,1%.