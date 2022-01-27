Киров, , 18:26 — REGNUM С 28 января часть поликлиник в Кировской области будет принимать только пациентов с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), гриппа и COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в своем telegram-канале.

В поликлинике Onf.ru

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Так, пациентов без респираторных жалоб в Кирове будут принимать восемь взрослых поликлиник и одна детская. Три взрослых учреждения будут разделять потоки пациентов.

Для граждан с симптомами респираторной инфекции будут работать 15 взрослых поликлиник и три ФАПа (фельдшерско-акушерских пункта) и две детских поликлиники.

Также временно приостановлено проведение профосмотров и диспансеризации.

«Изменения не затронут работу больниц в районах области и детского диагностического центра. Стационары продолжат работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее плановую помощь во всех поликлиниках прекратили оказывать в Санкт-Петербурге, Оренбургской и Владимрской областях, Марий Эл и Карелии, а также в Пермском крае.

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