Москва, 31 января 2022, 23:16 — REGNUM Десять тысяч подростков привили от COVID-19 в России, заявил 31 января глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24».
Он уточнил, что у вакцинированных не выявлено «никаких побочных эффектов, которые бы заслуживали внимания».
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Напомним, «Спутник М» в России зарегистрировали в конце ноября 2021 года.
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