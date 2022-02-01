Курск, , 12:56 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 136 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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1 февраля зарегистрировано 525 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 22 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 87 тыс. 487 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 81 тыс. 226 пациентов, в том числе 255 — за последние сутки.

Всего скончались 2187 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.