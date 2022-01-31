Архангельск, , 16:41 — REGNUM В Архангельской области число тестирований на COVID-19 за неделю выросло почти в три раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

«В течение последней недели мы наблюдаем существенный рост числа заболевших, вчера этот показатель впервые превысил две тысячи человек, — отметил на оперативном совещании губернатор Александр Цыбульский. — Вместе с тем мы значительно увеличили охват тестированием — в настоящее время делаем больше восьми тысяч тестов в сутки, что дает возможность выявлять бо́льшее число заболевших и оперативно принимать меры».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за последние сутки выявили 1968 случаев COVID-19.