Москва, , 16:25 — REGNUM Людей волнуют многие вопросы, связанные с медициной и не только касающиеся COVID-19. Эти вопросы также нужно продолжать решать, заявил 1 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Очередь в регистратуру в городской поликлинике

Мишустин «Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей».

Отметив, что число заболевших в стране «увеличивается каждый день» и что первичное звено здравоохранения испытывает большие нагрузки, Мишустин сказал:

«И уже сейчас надо принимать решение, чтобы получение помощи в поликлиниках не только в условиях таких серьёзных испытаний, но и в обычной жизни, было более удобным и быстрым для граждан».

Он призвал поработать над тем, чтобы был обеспечен индивидуальный подход к лечению пациентов, при этом процедуры записи к врачу и выдача заключений и рецептов должны быть упрощены при помощи применения современных технологий.

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Мишустин добавил, что «необходимо сократить сроки ожидания приёма у специалистов и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчётов».

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